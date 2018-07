Dívida mobiliária federal interna sobe a R$1,22 tri em setembro A dívida mobiliária federal interna teve leve alta de 0,13 por cento em setembro e alcançou o valor de 1,224 trilhão de reais, segundo dados do Tesouro Nacional divulgados nesta quarta-feira. No mês houve um resgate líquido de 12,8 bilhões de reais e a apropriação de juros somou 14,4 bilhões de reais. A parcela dos títulos prefixados --considerados melhores para o gerenciamento da dívida-- aumentou para 32,42 por cento do total, ante 31,45 por cento em agosto. Os papéis atrelados à Selic caíram para 39 por cento, ante 39,82 por cento no mês anterior, enquanto os corrigidos por índices de preços passou de 29,12 por cento para 29,45 por cento, entre agosto e setembro. A dívida cambial ficou negativa em 2,35 por cento, ante 2,13 por cento em agosto. (Reportagem de Isabel Versiani; Edição de Renato Andrade)