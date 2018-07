Dividendos de companhias britânicas batem recorde em 2011

Dividendos britânicos somaram 67,8 bilhões de libras (105 bilhões de dólares) em 2011, alta de 19,4 por cento em relação a 2010, ajudada por um grande pagamento pela BP e um salto nos valores especiais, afirmou na segunda-feira um relatório da companhia de registro de ações Capita Registrars.

Os dividendos subiram no ano passado pela primeira vez desde 2008, já que o número de companhias começando ou iniciando os pagamentos superou o de empresas que os cortaram, em proporção de quatro para um. As empresas financeiras foram as que mais pagaram, e as mineradoras tiveram o maior crescimento.

O total de 2011 e o crescimento de 4,4 por cento projetado para este ano ressaltam o quão atrativas estão as ações, enquanto o campo para títulos do governo e outros ativos diminuiu.

"Dividendos recordes estão dando uma luz para os investidores diante de um cenário muito sombrio", afirmou o presidente-executivo da Capita Registars, Charles Cryer.

Os pagamentos somarão 75 bilhões de libras em 2012, segundo o relatório Dividend Monitor, que usa dados da Exchange Data International.

A Vodafone pagará 2,2 bilhões de libras em fevereiro por causa da participação na Verizon Wireless. A maior operadora de telefonia celular do mundo responderá por 10 por cento de todos os dividendos pagos no Reino Unido em 2012, disse a Capita.