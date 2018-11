Dividida, UnB adia decisão de 'Concursobrás' Dividido e cercado por incertezas, o conselho universitário da Universidade de Brasília (UnB) adiou para sexta-feira o posicionamento formal sobre a transformação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe) em uma espécie de "Concursobrás". A medida, proposta pelo MEC, tem o objetivo de fazer com que o centro, que integra a UnB, seja uma empresa pública focada em processos de seleção, certificações e exames, como o Enem. A UnB impôs uma lista de condições: quer ficar com pelo menos 10% da receita do novo Cespe, indicar os membros da diretoria executiva e receber tratamento prioritário na prestação de serviços à empresa. Setores da UnB, porém, temem que as reivindicações não sejam preservadas no texto final, caso vire medida provisória ou projeto de lei.