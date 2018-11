Dividida, UnB adia votação sobre a 'Concursobrás'

Para aceitar a empreitada, a UnB elaborou uma lista de condições: quer ficar com pelo menos 10% da receita do novo Cespe, indicar os membros da diretoria executiva e receber tratamento prioritário na prestação de serviços à empresa. Setores da universidade, no entanto, temem que as reivindicações não sejam preservadas no texto final, caso vire medida provisória ou projeto de lei. No ano passado, a universidade recebeu R$ 46,9 milhões do Cespe, o equivalente a 17% do faturamento de R$ 271,5 milhões do centro.

"A empresa pública é o cunhado que casou com a irmã da gente e resolve se separar depois. A gente gosta dele, ele vem na primeira festa das crianças, visita a ex-sogra e dali a seis meses arruma outra mulher. O Cespe vai deixar de ser nosso parente", disse o professor Volnei Garrafa, da Faculdade de Ciências da Saúde. Na opinião do estudante de ciência política Mateus Lôbo, não há certeza de que o modelo defendido pela UnB será efetivamente aplicado. "O processo legislativo é uma coisa complicada, a UnB tem força política para isso?", ponderou.

Também foi discutida a composição do conselho de administração - o parecer elaborado pelo decano de assuntos comunitários, Eduardo Raupp, prevê três de representantes da UnB e outros três do governo federal. Há quem defenda um maior número de integrantes da instituição.

Regularização

A criação da "Concursobrás" seria uma saída para regularizar a situação do Cespe. O Tribunal de Contas da União (TCU) constatou irregularidades no pagamento de funcionários, determinando que elas sejam sanadas até 30 de junho. "Esse conselho não pode se furtar à urgência que é dada. Não consigo ver nenhuma outra saída. Nunca fomos uma universidade como medo ou fomos?", questionou a professora Gardênia Abbad, diretora do Instituto de Psicologia.

Para Raupp, a UnB tem poder de negociação com o MEC. "Não se constitui essa expertise da noite pro dia; é aí que creio que temos condições de viabilizar essa proposta; não há como criar um Cespe de hoje pra amanhã."