Divirta-se

+ Falar do Criolo e do Emicida agora é fácil. O rap está pra lá de bem relacionado e no fone de todo tipo de público. E isso não é ruim, que fique claro. Ao contrário. Mas já que o pé já foi pra porta, está mais do que na hora de ver outro monstro do hip hop nacional crescer. Kamau é um gênio do improviso e das letras elegantes. Capaz de fazer parecer que 'So What', do Miles Davis, sempre precisou dos versos de 'Nuntointendendu'. 'Poesia de Concreto' deveria cair no vestibular. E demorou para colar hoje à noite no MIS. Pág. 78

+Se você é fã da 'estética Mad Men', corra para ver O Exercício do Poder antes que ele saia de cartaz. O filme segue o ministro dos transportes da França em uma semana crítica, de ameaça de privatização do metrô e mudanças no quadro político. As intermináveis reuniões criativas que os diretores da série, em escolha arriscada, deixam rolar por minutos a fio são levadas para o gabinete - com a tensão extra do embate político, mas o mesmo enquadramento que por vezes revela o teto, encurralando os (já pressionados) personagens. Pág 37