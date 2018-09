Divisa entre SC e RS é fortemente atingida por chuvas As chuvas trazidas pelo ciclone extratropical, que desde sexta-feira atingem o sul do País, concentram-se agora entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, informou a Defesa Civil catarinense. Grande parte da água vai para os rios da região, resultando na elevação e transbordamento da maioria deles. Na cidade de Ermo, no extremo sul de Santa Catarina, o rio subiu mais de 1,5 metro, deixando muitos moradores ilhados. As vítimas estão sendo resgatadas de barco e encaminhadas para abrigos improvisados. Os rios Araranguá e Mampituba, na divisa entre os dois estados, também transbordaram afetando as cidades catarinenses de Praia Grande, Morro Grande e Araranguá. Os municípios de Turvo, Sombrio e Jacinto Machado podem sofrer inundações nas próximas horas.