Divisão da News Corp prepara possível retorno de Lachlan

A News Corp disse na quinta-feira que seu conselho havia aprovado um plano para que o conglomerado se divida em duas empresas de capital aberto, editorial e de entretenimento, com a família Murdoch mantendo o controle de ambas.

Analistas dizem que a criação da unidade editorial, com alguns ativos na Australia, levanta especulação sobre o retorno de Lachlan Murdoch como executivo, dado que é amplamente sabido que ele prefere a Austrália aos Estados Unidos.

Caso a divisão da empresa seja realizada sem Rupert ou Lachlan Murdoch no papel de presidente-executivo de sua operação de jornais, será a primeira vez na história da News Corp que alguém de fora da família Murdoch assume o comando desse negócio.

Mas mesmo se Lachlan voltar ou se outra pessoa assumir o cargo de presidente-executivo, Murdoch, que adora o negócio de jornais, já disse que será um "chairman ativo" da unidade editorial.

"Com Rupert Murodoch, você pode ter o título em seu cartão, mas você sabe quem realmente está no comando", disse o analista de mídia Ken Doctor, do Outsell. "Ele não quer administrar o conglomerado, ele só quer mandar em quem o administra".

Numa entrevista na quinta-feira com a Reuters, Murdoch, que será presidente do conselho administrativo de ambas as empresas, disse que ele teria prazer em receber Lachlan de volta.

Lachlan Murodhc, que foi vice-presidente-executivo da News Corp, deixou a empresa em 2005 após disputas com executivos de alto escalão. Ele continuou no conselho, mas relutou em retornar à sede da empresa em Nova York.