Divisão deve fazer com que Peluso não vote outros capítulos do mensalão O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cezar Peluso, que se aposenta compulsoriamente em setembro, não deve conseguir votar na ação penal do chamado mensalão além do item que trata sobre supostos desvios de recursos da Câmara dos Deputados e do Banco do Brasil por meio de contratos com agências de publicidade, lido pelo relator do caso até a segunda-feira.