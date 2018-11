Divisão do Pará é rejeitada em plebiscito, mostra apuração A rejeição à criação de mais dois Estados no território do Pará já se concretizava no início da noite deste domingo, com quase 80 por cento dos votos apurados no plebiscito que consultou a população paraense sobre a criação dos Estados de Tapajós, no oeste do atual Pará, e Carajás, no sul e no sudeste.