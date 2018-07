Divulgação de pesquisa Vox Populi segue suspensa, diz TSE

A medida foi tomada pela ministra Nancy Andrighi na última quinta-feira depois de um pedido do PSOL, partido do candidato à Presidência da República Plínio de Arruda Sampaio.

Na representação, os advogados da candidatura afirmaram que o nome de Plínio não figurava em duas questões da pesquisa (as de número 27 e 28). Ambas são relativas ao desempenho dos candidatos no debate promovido pela TV Bandeirantes no último dia 5. Nessas perguntas, foram citados Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PT).

O parecer da ministra atendeu ao artigo 3 da resolução 23.190, de 2009, que determina que todos os candidatos com registro devem figurar em tais levantamentos.

A pesquisa do Vox Populi foi realizada entre 7 e 10 de agosto e está registrada no TSE sob o número 22955/2010. A pesquisa foi encomendada pela TV Bandeirantes e pelo portal iG. Havia expectativa de que o levantamento fosse divulgado na última quinta-feira.

O advogado da candidatura do PSOL, Antonio Henrique Lemos, disse à Reuters que o Vox Populi enviou sua defesa na noite de domingo.

"Espero que o resultado (do julgamento) saia até o final desta semana."

Procurado, o Vox Populi limitou-se a informar que iria recorrer da suspensão. Na pesquisa anterior do instituto, divulgada em 23 de julho, Dilma tinha 41 por cento, Serra aparecia com 33 por cento e Marina com 8 por cento.

