Divulgação de retrato oficial de Schwarzenegger agita a Califórnia

O retrato realista, pintado pelo artista austríaco-irlandês Gottfried Helnwein, mostra o ex-fisiculturista de 67 anos de idade na frente do selo do Estado da Califórnia, vestindo um terno cinza e uma gravata listrada azul e preta, com um sorriso em seus lábios e sua tez corada.

"Quando jovem na Áustria eu sonhava em vir para a Califórnia todos os dias", disse Schwarzenegger, um imigrante que acabou se casando com uma mulher da família do presidente norte-americano falecido John F. Kennedy. "Mas nunca em meus sonhos pensei que me tornaria governador.”

O fisiculturista republicano e astro de cinema assumiu o governo do Estado em 2003, após o estouro da bolha das empresas “dotcom” que arruinaram a economia da Califórnia e devastaram o orçamento do Estado, levando eleitores a trocar o então governador Gray Davis.

Depois de um começo difícil, que logo levou Schwarzenegger a mudar o eixo e trabalhar com os democratas, mais tarde ele enfrentou uma segunda crise econômica com o colapso das hipotecas e a Grande Recessão atingiu no final de seu segundo mandato.

O retorno de Schwarzenegger para a capital do Estado, em Sacramento, pela primeira vez desde que deixou o governo foi marcado pelo mesmo estilo hollywoodiano de suas coletivas de imprensa durante seus dois mandatos -- jornalistas apertados tomavam notas e gravavam vídeo com as centenas de simpatizantes que lotaram o Capitólio.

A multidão fez o atual governador do Estado, o democrata Jerry Brown, fazer piadas sobre durante a apresentação de Schwarzenegger.

"Nunca antes eu vi tanta gente e tantas câmeras para uma coletiva de imprensa", disse Brown. "Arnold, você ainda tem isso!"

Brown, que cumpriu dois mandatos anteriores de 1975 a 1983, e cujo pai também era governador, fez uma referência a seu próprio retrato, apresentado em 1984 e famoso na época pelo seu estilo modernista.

"Quando meu pai viu meu retrato, ele ficou nervoso, e disse, 'Você nunca vai ser eleito para outro governo de novo'", disse Brown, que assumiu o comando do Estado novamente após a saída de Schwarzenegger e está tentando um quarto mandato, algo sem precedentes.

(Reportagem de Sharon Bernstein)