Divulgação de salário gera indenização em São Paulo

A decisão de primeira instância havia determinado que os nomes das servidoras fossem excluídos da página. As autoras da ação recorreram, pleiteando também a indenização por danos morais. A Prefeitura alegava que a publicação das informações atenderia ao interesse público.

De acordo com o voto do relator do recurso, desembargador Leme de Campos, a legislação determina a publicidade de nome, cargo e unidade de trabalho dos servidores. No entanto, não há norma que autorize a divulgação dos vencimentos. Ele considerou que a divulgação de tais informações viola os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade dos servidores públicos municipais.