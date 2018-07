Divulgada imagem de ladrões de hotel em Santa Teresa O Disque Denúncia divulgou hoje cartaz dos principais suspeitos de participar do roubo ao Hotel Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro. Os suspeitos foram identificados como Vagner Fonseca Oliveira, de 23 anos, que trabalhou por seis meses fazendo manutenção e serviços gerais no estabelecimento, e o segundo suspeito foi identificado como Alexandro Gonçalves de Mello, de 24 anos.