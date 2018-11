Divulgada lista de mortos em naufrágio no Lago Paranoá A Polícia Civil divulgou hoje a lista com os nomes das nove vítimas do naufrágio ocorrido no último domingo no Lago Paranoá, em Brasília. Os dados são do Instituto de Medicina Legal. As vítimas são: João Antonio Fernandes Rocha, de 7 meses, Flavia Daniela Pereira Dornel, de 22 anos, Ester Araujo de Oliveira, de 10 anos, Vicente Carneiro de Sousa Neto, de 36 anos, Paulo de Mello, de 39 anos, Adail de Souza Borges, de 45 anos, Valdelice de Souza Fernandes, de 36 anos, Robinson Araújo de Oliveira, de 29 anos, e Hadnilton José de Oliveira, de 31 anos.