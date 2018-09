O governo americano divulgou ontem novas diretrizes da política espacial. No documento, os EUA advertem contra a prática de "atos irresponsáveis" no espaço, prometem cooperação no alerta para colisões com lixo espacial e se propõem a estudar o controle de armas que favoreçam a segurança nacional. O texto diz que os EUA não competem mais pela conquista espacial.