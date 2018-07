Divulgados os nomes dos mortos em acidente no MS Foram divulgados no final da tarde de hoje os nomes das vítimas fatais do vazamento de gás no frigorífico Marfrig, em Mato Grosso do Sul. Os trabalhadores que morreram são Marcos Vinícius de Melo, 20 anos; Edmar Filisbino da Silva, 34 anos; Valdir Henrique Raimundo, 29 anos e Kal Matheus Luft de 21 anos. Eles tiveram morte instantânea ao serem atingidos por gás ainda não identificado, durante descarregamento de ácido dicloro-propiônico, em um tanque subterrâneo, quando houve uma explosão de baixa potência seguida jatos de gás diretamente sobre aos quatro operários e caírem inconscientes.