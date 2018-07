Dizer que etanol ameaça Amazônia 'não tem pé nem cabeça', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira na reunião da FAO (agência da ONU para Agricultura e Alimentos) que a crítica de que as plantações de cana-de-açúcar estão invadindo a Amazônia é um argumento "sem pé nem cabeça". "Há críticos ainda que apelam para um argumento sem pé nem cabeça: os canaviais no Brasil estariam invadindo a Amazônia. Quem fala uma bobagem dessas não conhece o Brasil", disse Lula no plenário da FAO em Roma a outros chefes de Estado. Os comentários foram feitos por Lula um dia depois de o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciar que o desmatamento da Amazônia cresceu oito vezes em apenas um mês. Minc também alertou que "o pior ainda está por vir". Em Roma, Lula defendeu o etanol das acusações sobre a floresta. "A Região Norte, onde fica quase toda a Floresta Amazônica, tem apenas 21mil hectares de cana, o equivalente a 0,3% da área total dos canaviais do Brasil", disse Lula. "Ou seja, 99,7% da cana está a pelo menos 2 mil quilômetros da Floresta Amazônica. Isto é, a distância entre nossos canaviais e a Amazônia é a mesma que existe entre o Vaticano e o Kremlin." Terras agrícolas O presidente disse que o Brasil ainda tem 77 milhões de hectares de terras agrícolas fora da Amazônia que ainda não estão sendo utilizados - o equivalente a quase os territórios da França e da Alemanha juntos. "E ainda temos 40 milhões de hectares de pastagens subutilizadas e degradadas, que podem ser recuperadas e destinadas à produção de alimentos e cana." "Em suma, o etanol de cana no Brasil não agride a Amazônia, não tira terra da produção de alimentos, nem diminui a oferta de comida na mesa dos brasileiros e dos povos do mundo." O presidente também criticou a falta de continuidade ao processo iniciado pelo Protocolo de Kyoto. "Infelizmente, é mais fácil emitir alertas do que mudar hábitos de consumo e acabar com desperdícios. É mais fácil pôr a culpa nos outros do que fazer as mudanças necessárias, que ferem interesses estabelecidos." Lula também disse na conferência da FAO sobre a crise do preço dos alimentos que os "dedos apontados contra a energia limpa dos biocombustíveis estão sujos de óleo e de carvão". A Conferência da FAO, que começou nesta terça-feira, tenta chegar a uma conclusão sobre o peso dos diferentes fatores que estão causando a alta do preço dos alimentos. Lula discursou no plenário diante dos chefes de Estado do Japão, França, Espanha, Irã e Argentina, entre outros. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.