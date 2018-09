DJ brasileiro quebra recorde mundial de discotecagem

Com a marca, DJ King, nome de referência no movimento hip-hop brasileiro, superou por dois minutos o recorde anterior, do DJ suíço Cedric Barras, que em fevereiro de 2009 tocou por exatas 120 horas em um clube da cidade de Bulle, na Suíça.

A maratona começou à meia-noite de quarta-feira, 16, e foi transmitida ao vivo pela internet. No site TwitCam, centenas de usuários enviavam mensagens de apoio ao artista. "Você é e sempre foi minha inspiração! Atitude, humildade, respeito e força! Salve DJ King!", comentou o DJ Shark Brasil. "Agora falta muito pouco para o objetivo, meu irmão! Força!", disse Cláudio Batista. O fiscal do Guinness Book Carlos Martínez acompanhou o feito atestou a validade do novo recorde.

Uma festa em homenagem ao DJ foi organizada no clube Mary Pop, na Santa Cecília, região central de São Paulo, e dezenas de fãs esperavam pelo artista. Exausto e com o corpo dolorido, porém, o músico foi direto para uma consulta médica e em seguida descansou.

Em seu portfólio, o DJ informa que começou a carreira em 1989, em festas na zona leste. No ano de 2010, o artista se apresentou 303 vezes, para um público estimado em 200 mil pessoas.