DJ carioca preso por pedofilia é denunciado pelo MP-RJ O DJ carioca Darke Mattos, de 30 anos, preso há uma semana com imagens pornográficas de crianças e adolescentes, foi denunciado nesta quarta-feira pelo Ministério Público do Rio (MP-RJ) como incurso no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): "Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente".