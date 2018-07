DJ do Black Eyed Peas visita Capão Redondo, em SP Cleiton da Silva estava atribulado na noite de anteontem. Era dia de festa na Fábrica de Criatividade, espaço cultural e de ensino fundado em maio de 2005 no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Enquanto pouco mais de 20 garotos - os chamados b-boys -, muitos deles alunos da Fábrica, dançavam break na entrada do belo prédio envidraçado de 4 andares, Cleiton subia e descia com caixas e mais caixas de sucos e petiscos para oferecer na lanchonete. A movimentação intensa, um pouco acima do normal, devia-se à chegada do DJ Motiv8, conhecido por sua atuação no grupo americano Black Eyed Peas há cerca de 15 anos. Ele está no Brasil há uma semana e ficará por mais cinco para apresentações. Durante esse tempo, quer aproveitar para conhecer mais de perto o alcance do movimento que ajuda a divulgar, o hip hop. ?Deixei minha família para trás, mas me sinto sempre em casa no Brasil. Quero ter a chance de conhecer artistas e grupos brasileiros para quem sabe no futuro realizarmos trabalhos juntos?, disse o americano que nasceu e mora em Los Angeles e foi levado ao Capão por meio de uma rede de amigos para comemorar a formação da primeira turma da escola de DJ, idealizada por William Ribeiro e Ramilson Maia. Motiv8 estava lá para dar um workshop e mostrar um pouco do que produziu em 23 anos de carreira, o que acabou transformando o auditório em uma balada bem agitada. Antes de tudo, o DJ assistiu e ficou deslumbrado com a performance dos alunos de break da escola, que formaram o grupo Freestyle Da Sul. ?Da próxima vez que eu vier ao Brasil, quero vocês se apresentando comigo?, prometeu, levando a galera ao delírio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.