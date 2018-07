Todo dia tem surpresa no Torneio de Dubai. Depois de Andy Murray e Nikolay Davydenko deixarem a disputa, ontem foi a vez de Marin Cilic, 10º do mundo, dar adeus. O croata perdeu para Jurgen Melzer (31º): 7/6 (10/8) e 7/5. O sérvio Novak Djokovic é o único favorito nas semifinais. O nº 2 do bateu Ivan Ljubicic (26º) por 2/6, 6/4 e 6/0.