O sérvio, que já venceu quatro de seus seis títulos de Grand Slam em Melbourne, conseguiu ganhar pontos importantes enquanto o britânico sofria com bolhas no pé direito e problemas no seu tendão esquerdo.

Ambos os jogadores produziram excelentes jogadas com quebras de serviço.

Djokovic se aproveitou do fato de Murray ter lutado por uma vitória em jogo de cinco sets sobre Roger Federer na sexta-feira.