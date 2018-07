DJs debatem rumos da música e da profissão em SP Cerca de cem disc-jóqueis já confirmaram presença e devem garantir um som com debate - ou debate com som - neste fim de semana no Itaú Cultural, em São Paulo. Trata-se do 4.º Encontro de DJs, um evento que pretende resgatar a cultura do segmento e promover a troca de experiência entre os profissionais. "É um momento para os artistas se encontrarem para entender o universo dessa linguagem e o que está acontecendo na atualidade, com as novas tecnologias", comenta o DJ Erry-g, curador do encontro.