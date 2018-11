Dnit: pedra na Rio-Santos deve ser dinamitada esta tarde

O deslizamento de pedras ocorreu na madrugada de ontem, bloqueando totalmente a via. Na tarde de ontem, o tráfego foi liberado em meia pista no quilômetro 455,5, na altura de Conceição de Jacareí, funcionando no esquema Pare e Siga.

O Dnit espera liberar ainda esta semana o trecho da Rodovia Rio-Santos. Técnicos reconheceram, no entanto, que há risco de novos deslizamentos e não estabeleceram um prazo específico para a desobstrução das pistas. As obras de recuperação do trecho podem levar até seis meses.