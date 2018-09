Dnit: pedra na Rio-Santos será detonada em 2 etapas Uma pedra de aproximadamente 500 toneladas que ocupa parte da Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, no Rio, vai ser detonada em duas etapas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A primeira etapa da detonação será feita às 14 horas de hoje, quando parte da pedra será destruída. A outra metade será detonada amanhã no mesmo horário, de acordo com o Dnit.