Dnit pode liberar R$ 70 mi para arrumar estradas no NE Os Estados de Alagoas e Pernambuco poderão receber do Ministério dos Transportes mais de R$ 70 milhões para a recuperação das rodovias danificadas pelas chuvas dos últimos dias. A informação é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).