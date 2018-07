Dnit terá de retirar vagões abandonados em área indígena A Justiça Federal em Bauru, no interior do Estado de São Paulo, determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) que retire 74 vagões que estão abandonados na aldeia indígena Araribá, no município de Avaí, também no interior do Estado. A decisão, em caráter liminar, atende ao pedido do Ministério Público Federal (MPF) que, há dois meses, protocolou uma ação civil pública solicitando a imediata retirada dos vagões. A Justiça tem até 30 dias para remover os trens do local.