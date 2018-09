Do adeus ao olá

O cenário é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A mestre de cerimônias, Astrid Fontenelle. O personagem principal? Aquele que lá está para decolar ou aterrissar. Assim se constrói Chegadas e Partidas, programa que estreia no dia 23, às 21h30, dentro da nova grade do canal GNT.

A ideia de buscar boas histórias e imagens que emocionam em aeroportos já transitou por outros meios. Na literatura, Alain de Botton compilou o que viu, ouviu e sentiu durante cinco dias em que "morou" no terminal 5 de Londres no livro Uma Semana no Aeroporto. No cinema, o diretor Richard Curtis começa e termina o longa-metragem Simplesmente Amor fazendo um recorte com cenas de encontros também no terminal londrino. Mas é da Holanda que veio a inspiração, ou o formato, melhor dizendo, para o programa de Astrid. Lá, Hello Goodbye já atingiu a marca de dez temporadas e foi vendido para outros países.

O Estado acompanhou um dia de gravações de Chegadas e Partidas em Cumbica e a caça por personagens com potencial para compor os episódios. Entre passos apressados, olhos fixos no portão de desembarque, choros e, às vezes, uma pitada de farra, a equipe do programa vai ganhando seu território. Astrid, Mariana Koehler, diretora da atração, dois cinegrafistas, um assistente e dois produtores se concentram nos detalhes. "Uma pessoa que está com uma flor na mão, por exemplo, pode estar esperando um namorado, um marido, a mãe. Dali pode surgir uma história legal", conta a apresentadora.

Foi o caso de uma mulher, que aguardava a chegada da mãe, após três anos de separação. Nesse período, a moça tinha se casado e já estava com uma filha nos braços. No momento do reencontro da família, a emoção extrapolou os limites da família e chegou à produtora, a Astrid e, por que não?, a esta repórter. "Essas pessoas podem ter quebrado o pau em algum momento da vida, mas, na hora do reencontro, tudo isso fica para trás", explica Mariana. Astrid completa: "Esse momento é como uma terapia. Mas esse reencontro não é nosso. Temos que manter um distanciamento".

Para não perder esses momentos, sem receio de somar espontaneidade e emoção à metodologia do trabalho, o expediente no saguão começa cedo, quando o número de pousos internacionais é intenso, e pode ir até o fim da tarde, dependendo do movimento no aeroporto. A produção de um capítulo inteiro exige cinco dias de "acampamento" nos terminais, o que desperta a curiosidade de quem passa por ali. "Tem algum artista chegando?", pergunta um rapaz à nossa reportagem. Na gravação do terceiro episódio da série, de um total de 13 - com chance para outras temporadas -, eles já sabiam identificar se esta ou aquela pessoa era mais tímida, se era a hora de abordar alguém e até mesmo que tipo de sapato usar nessas longas esperas. "Já sabemos que os orientais são mais fechados, não se abrem muito. E já sei também que não dá para vir de salto fino, estou sempre de plataforma. Olha só aquela moça", aponta Astrid, "ela está em pé neste salto fino há horas, esperando por alguém, o pé dela deve estar doendo horrores", analisa.

E é assim que as histórias surgem... Não são necessariamente escolhidas para fazer chorar. Estar ali é presenciar todos os tipos de encontros e desencontros. Uma família que vai receber uma intercambista norte-americana, amigas que vão reencontrar aquela que foi passar uma temporada fora do País e tantas outras. Mas o efeito que este momento proporciona aos envolvidos segue quase uma regra de acordo com os já "especialistas" em encontros e despedidas. "O aeroporto tem um momento de catarse. As pessoas abrem suas falhas, seus defeitos. O coração dispara, a mão treme, fica suada. É interessante ver isso de perto", explica a diretora do programa.

Não raro também é o envolvimento que a apresentadora cria com cada história contada. Já no primeiro episódio, vai ao ar o caso de uma moça de 23 anos que esperava a chegada do pai, vindo de Los Angeles, que ela só tinha visto uma vez na vida, um ano atrás. "Quando aquela menina me falava que não sabia explicar o que sentiu quando encontrou o pai, que era um estranho para ela, me identifiquei muito porque sei como é esse sentimento, conheci meu pai quando tinha 15 anos."

Em outros casos, fica o desejo de querer saber o que vai ser da vida daquele entrevistado que ela acabou de conhecer, mas de quem já ouviu o suficiente para repensar um bocado de coisas. "Um dia, tinha uma mocinha agachada, chorando muito com um bebê no colo. Ela tinha 16 anos, era peruana e estava esperando o marido voltar do Peru. Mas ele não conseguiu, acabou sendo deportado. Perguntei o que ela faria dali pra frente e ela não sabia, mas disse que o marido tinha deixado cerca de R$ 500, o que ela considerava ‘um bom dinheiro’. Naquela hora, pensei em todo o dinheiro que eu tinha no meu corpo", reflete.

Recomeço. Foram três anos no comando do Happy Hour, programa que conquistou muitos seguidores. Agora, Astrid retoma a função de repórter no Chegadas e Partidas, com pique renovado. "Tenho quase 50 anos e, com este projeto, estou sentindo frio na barriga novamente. É legal voltar para a rua, falar com as pessoas. Está sendo muito especial para mim", conta, empolgada.

Ainda neste ano, a apresentadora ganha um novo programa, a partir de maio. "O Happy Hour foi para o estaleiro, acabou. Vamos voltar em maio com novo nome, nova roupagem, novo formato e nova periodicidade. Mas o foco agora é o Chegadas e Partidas, só penso nele".