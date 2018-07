Do avô ao neto Quem costuma levar toda família para passear em shopping center, tem no Central Plaza uma boa alternativa. Enquanto os mais jovens podem optar entre o boliche, os jogos eletrônicos do Parks and Games e uma das dez salas do Cinermark, os pais podem aproveitar para conhecer as recém-inauguradas lojas Arezzo, Barred's, Tam Viagens, Chocolateria Brasil Cacau e Nextel. Ao todo, são 240 lojas distribuídas em dois pavimentos, que incluem âncoras como C&A, Riachuelo, Renner, Magazine Luiza e Casas Bahia. Há também atividades físicas como ioga, pilates e dança de salão, além de cursos de teatro, artesanato e culinária, direcionados para a terceira idade.