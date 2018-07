Do baque ao recomeço

"Se existisse uma faculdade para formar empresários, um ano tinha de ser para o assunto: como enfrentar uma recuperação judicial", diz José Barbosa Machado Neto, que, apenas com o ensino médio, fundou a IFC (Internacional Food Company) em 2005, hoje em recuperação. A empresa - conhecida por fabricar o "beef jerky", um snack de carne bovina defumada, consumido principalmente nos Estados Unidos - chegou a exportar para 60 países e a empregar 3 mil funcionários.

Em 2007, a companhia se endividou para investir pesado em um projeto de verticalização, que incluía a construção de um frigorífico. Um ano de resultados fracos e a chegada da crise tornaram a dívida, de cerca de US$ 100 milhões, impagável. E, em outubro de 2008, a empresa entrou com o pedido de recuperação judicial. "A companhia relutou muito em pedir a recuperação. E quanto maior a demora, mais complicada é a retomada. Mas, para qualquer empresário, essa não é mesmo uma decisão fácil", afirma o especialista em recuperação judicial Sérgio Emerenciano, advogado da IFC.

No pior momento, a companhia ficou com apenas 120 funcionários. E, por seis meses, não houve produção. Todas as máquinas ficaram paradas. "Para alguém que sempre teve uma empresa saudável, sempre cumpriu as obrigações, é um processo muito doído. Mas é isso, ou o fim da companhia", afirma Machado Neto.

Abaixo, o empresário conta as fases que enfrentou para conseguir começar de novo.

Aceitação

"O primeiro a sentir um baque é você mesmo, que criou a empresa. Nenhum empresário gosta de pedir recuperação judicial. É um remédio amargo e você tem duas alternativas: ou toma, ou morre. Essa foi a decisão mais difícil que já tomei como empresário. Quem olha de fora, acha que você está tentando se safar das obrigações. E, na verdade, você só quer ter condições de arcar com elas."

Reação do mercado

"Todo mundo que tem operação com a empresa para. E gente que sempre fez negócio com você, começa a enxergar a empresa de forma diferente. Qualquer procedimento simples fica complicado quando você está nessa situação. É preciso vencer a desconfiança. Até as reuniões são menos eficientes. Nas assembleias para a aprovação do plano, fiz questão de comparecer e de olhar de frente para os meus credores."

Crise interna

"- Por que os caminhões não foram recolhidos? Cadê o gerente de logística?"

"- Pediu as contas ontem."

Foi em diálogos como esse que o empresário entendeu o que teria de enfrentar dentro de casa. "A debandada de funcionários faz a empresa parar. E chega uma hora em que você perde o controle. É exaustivo. É como um marido que depois de trabalhar 14 horas, chega em casa e ainda precisa discutir a relação com a esposa."

Reestruturação

"Depois, é hora de entender onde a empresa parou. E o que é preciso fazer para conseguir retomar as operações da companhia. Aos poucos, você começa a remanejar os funcionários que ficaram e a reorganizar o que sobrou. A contenção de despesa é uma obsessão. Passamos a dividir o quarto de hotel em viagens, por exemplo. Na empresa, agora não se imprime mais nada. E isso faz diferença."

Recomeço

"O mesmo efeito manada, que levou os fornecedores e o crédito embora, traz de volta. Quando você está tocando a boiada e um boi vai pra direita, o restante vai atrás. Quando você ajeita o primeiro, os outros também retornam. Depois de seis meses sem produção, voltamos a operar no mês passado. E retomamos a exportação: agora são dez contêineres por semana, um décimo do que exportávamos antes."