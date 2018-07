Do campo para o mundo

Os números da OMC contam uma história de indiscutível sucesso, mostrando como os exportadores brasileiros, naqueles oito anos, ampliaram sua participação nas exportações mundiais dos seguintes produtos: carne bovina, de 6,8% para 28,4%; carne de frango, de 12,6% para 35,5%; carne suína, de 3,3% para 14,9%; açúcar, de 31,2% para 42,1%; e oleaginosas (principalmente soja), de 16% para 27%.

Para avançar em alguns setores, os brasileiros tiveram de tomar espaço de grandes exportadores tradicionais. A conquista não foi pacífica. Barreiras protecionistas foram criadas em vários mercados do mundo rico, somando-se aos subsídios concedidos aos produtores.

A prosperidade mundial e o ingresso de centenas de milhões de pessoas no mercado de consumo, em grandes economias emergentes, favoreceram a expansão do comércio de produtos agropecuários nas duas últimas décadas. Mas, apesar das condições favoráveis criadas pela demanda em rápida expansão, houve uma dura concorrência entre os grandes produtores. A competição foi distorcida pelos subsídios e pelos mecanismos de proteção adotados no mundo rico e, em menor proporção, em algumas economias emergentes.

A transformação do Brasil num dos líderes mundiais da exportação agropecuária foi possibilitada por uma combinação de ações políticas e empresariais. Um dos fatores mais importantes foi o trabalho das instituições de pesquisa, amplamente reforçado a partir da criação da Embrapa, nos anos 70. A ocupação do cerrado por agricultores provenientes de outras áreas - principalmente do Sul - intensificou-se nessa mesma época. Nos anos 80, rotulados por economistas como "década perdida", a agropecuária exibiu dinamismo e modernizou-se, graças ao investimento em novas tecnologias e à adoção de melhores práticas de produção. O avanço tecnológico foi particularmente notável, nessa época, na criação de gado de corte e na produção de aves. Isso explica, em boa parte, o sucesso comercial dos dois setores nos anos seguintes. Com o abandono dos controles de preços, a transformação da agropecuária acelerou-se, nos anos 90, e o Brasil pôde firmar sua posição como grande exportador.

A magnitude da transformação fica evidente quando se observam os ganhos de produtividade. Entre 1990 e 2005, a produção de arroz por hectare aumentou 117,5%; a de feijão, 69%; a de milho, 98,8%; a de soja, 28,8%; e a de trigo, 70,9%. As colheitas, portanto, cresceram muito mais do que a área ocupada pelas lavouras. No mesmo período, a produção de carne bovina aumentou 68,2%, embora o rebanho só tenha crescido 23,5%. Isso indica uma pecuária muito mais eficiente.

No setor de aves, o volume produzido expandiu-se 309,6%. Isso permitiu não só um grande avanço no mercado externo, mas também um enorme aumento do consumo por habitante no mercado interno: 160%. O consumo per capita de carne suína cresceu 58,45% nesse período, enquanto a produção aumentou 158,1%. Proteínas animais tornaram-se muito baratas e isso se refletiu nas condições de vida de milhões de brasileiros. A velha oposição entre mercado interno e mercado externo era apenas uma tolice. A produtividade necessária para competir internacionalmente é a melhor garantia de abastecimento abundante e barato no mercado interno. Hoje o presidente Lula deve saber disso. Não sabia, quando chegou ao poder em 2003, ainda falando em "exportação de excedentes".