Do jeito que ele gosta Pioneiro do balearic, gênero eletrônico criado nas festas de Ibiza nos anos 90, Phil Mison é a atração da 'Green Sunset' de abril. O britânico foi residente do Café del Mar, um dos bares que definiu a cena da ilha espanhola - famoso exatamente pelas festas ao pôr do sol. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (20), 16h. R$ 7/R$ 14 (vendas no dia até às 14h).