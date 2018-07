Do lucro da cocaína ao pedágio baratinho

Será um sinal aterrador se o governo ceder às empresas, todas maiores e vacinadas em negócios rodoviários. O contribuinte e usuário de estradas pedagiadas festejou as tarifas camaradas que Dilma anunciou ter conquistado depois de uma queda de braço em prol de menores Taxas Internas de Retorno. Combativo aliado dos pedágios caros, o governador Roberto Requião (PMDB-PR) fez coro com a "luta" da ministra e disse que considerava "imoral" o padrão dos contratos firmados no País. Disse mais: "No Brasil, só uma coisa pode dar mais lucro do que a verba da cocaína, o pedágio".

Foi nesse ambiente de espírito eleitoral e administrativo pró-usuários que a ministra festejou as tarifas conquistadas nos leilões das sete rodovias. Enquanto o governo não se manifestar, a evidência é de que não há nenhum atraso no cronograma das obras que não pudesse ter sido previsto na coluna de riscos das empresas.

Licenças ambientais sempre foram demoradas e as empresas do porte da BR-Vias e OHL sabiam onde estavam pisando. É preciso saber os detalhes dos lances oferecidos pelas empresas perdedoras para avaliar se as vencedoras não fizeram um preço generoso à custa da certeza de que, lá na frente, viria a negociação de um bom adivitivo.