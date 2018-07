Nostalgia motorizada O Shopping Metrópole, em São Bernardo do Campo, é destino obrigatório aos 'fuscamaníacos' no domingo (20). É lá que vai ser o 24º Encontro de Fuscas. O estacionamento Vergueiro receberá, pelo sexto ano, mais de 800 modelos, originais e modificados. Para visitar ou exibir seu veículo, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados à Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade. Pça. Samuel Sabatini, 200, S. Bernardo do Campo. 4004-7370. Dom. (20), 9h/14h.