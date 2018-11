Doação de órgãos cresce 33% em janeiro em SP

Houve 96 doadores em janeiro, contra 72 no primeiro mês de 2011, de acordo com balanço da Secretaria de Estado da Saúde com base nos dados da Central de Transplantes. Foi o melhor janeiro da história em doações e o segundo melhor mês de todos os tempos, perdendo apenas para março de 2010, quando houve 99 doadores no Estado.

Em janeiro foram feitos, no total, 243 transplantes de órgãos, contra 193 no mesmo período de 2011. Houve 10 transplantes de coração, 5 de pâncreas, 162 de rim, 60 de fígado e 6 de pulmão. No primeiro mês do ano passado, foram oito transplantes de coração, 11 de pâncreas, 125 de rim, 48 de fígado e 1 de pulmão. Os dados referem-se a doações de pacientes falecidos.