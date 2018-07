Doação de óvulos gera 3 nascimentos em 2 anos

O primeiro programa público de doação de óvulos na rede pública de saúde de São Paulo gerou três nascimentos em dois anos, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Outras duas gestações estão em andamento. O projeto, inédito no Sistema Único de Saúde (SUS), foi implantado no hospital estadual Pérola Byington, na capital, e tem 80 mulheres inscritas aguardando doadora compatível. O programa é destinado a mulheres com idade entre 40 e 50 anos com dificuldade para engravidar.