Doações a Obama em abril caem para US$ 43,6 milhões O comitê eleitoral do presidente dos EUA, Barack Obama, e grupos afiliados arrecadaram 43,6 milhões de dólares em abril, valor inferior ao do mês anterior, justamente no mês em que a campanha para a eleição geral começou para valer, com a virtual vitória de Mitt Romney na disputa pela indicação republicana à Casa Branca.