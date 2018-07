Doações a vítimas das chuvas em SC somam R$ 33 mi O saldo das contas bancárias abertas para arrecadar doações para as vítimas das chuvas em Santa Catarina atingiu R$ 33.047.188,16, informou hoje a Secretaria Executiva da Justiça e Cidadania. Desse montante, R$ 14 milhões serão usados para manter o auxílio-reação, estabelecido em R$ 415 e concedido por seis meses às famílias cujas casas foram destruídas ou interditadas pela Defesa Civil. Outros R$ 15 milhões deverão ser destinados à compra de terrenos para a construção de pelo menos mil residências nas cidades castigadas pelos temporais no fim do ano passado. As chuvas deixaram 135 mortos. Segundo o governo catarinense, o diretor da Defesa, major Márcio Luiz Alves, explicou que as casas seguirão o padrão de 23 metros quadrados. Ainda de acordo com o governo, a Companhia de Habitação do Estado já dispõe de recursos para a construção de 700 residências.