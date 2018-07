Doações aos desabrigados são abandonadas no Rio

Sacolas e caixas cheias de roupas que haviam sido doadas para os desabrigados e desalojados pelas chuvas forte que atingiram Campos, no norte fluminense, no fim do mês passado foram encontradas sob a chuva na manhã desta terça-feira, 16, em frente à Secretaria de Promoção Social da cidade. A assessoria de imprensa da secretaria lamentou o que chamou de desperdício e justificou que as roupas foram abandonadas ali por moradores que receberam as doações, escolheram o que queriam e jogaram na rua o que para eles não servia. As doações foram suspensas e um novo tipo de cadastro para os que precisam de roupas será elaborado pela secretaria, que considerou o episódio como um fato isolado. As chuvas que caem no Estado há mais de 48 horas voltou a preocupar os moradores de Campos. O coordenador da Defesa Civil Estadual na cidade, coronel Moacir Pires, informou que muita gente que já estava se preparando para voltar para casa, não poderá fazê-lo. "Voltou a chover a previsão é de temporal para amanhã e quinta-feira. Por isso, estamos pedindo aos moradores que aguardem a vistoria que está sendo concluída nos imóveis em área de risco, para voltar para casa", disse. Na capital, acidentes e deslizamentos marcaram esta terça, por causa da chuva fina que cai desde a noite de domingo. Na Avenida Brasil, um engavetamento entre quatro ônibus e dois carros deixou 13 pessoas feridas. Na Grajaú-Jacarepaguá uma das pistas foi interditada parcialmente por causa de um deslizamento de terra na segunda. Nesta quarta-feira, a Fundação Geo-Rio começará uma obra de contenção da encosta em caráter emergencial. A obra deve durar dois meses. Nesta terça, foram enterradas as três vítimas de um desabamento em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, na segunda. A Defesa Civil de Nova Iguaçu interditou a obra.