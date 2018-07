Doadores esperam comprometer US$16 bi em auxílio ao Afeganistão Os doadores devem comprometer US$ 16 bilhões em auxílio para o Afeganistão nos próximos quatro anos, disse uma autoridade norte-americana no sábado, enquanto Washington mantinha a promessa de declarar o país um importante aliado fora da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte).