Dobra devastação na Amazônia, mostra Inpe O tamanho da área desmatada na Amazônia em agosto foi mais que o dobro do de julho. Em agosto, foram devastados 756 km² de floresta na Amazônia, contra 323 km² em julho. Esse dado foi apresentado hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que divulgou o resultado do levantamento de desmatamento na Amazônia Legal feito pelo sistema de satélites Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real). Desse total, foi registrado um índice de 435 km² de área desmatada no Pará e 229 km² no Mato Grosso. O número de agosto ainda é menor que o registrado nos meses de junho, maio e abril, este o pior de 2008 segundo o Deter, quando a Amazônia perdeu em 30 dias 1.124 km². Hoje, o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, irá divulgar uma lista com os nomes dos maiores desmatadores da Amazônia e ainda comentará os índices registrados em agosto pelo Inpe.