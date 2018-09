Dobra número de queixas de escolas municipais de SP O relatório de atendimento divulgado ontem pela Ouvidoria do município aponta que dobrou o número de reclamações relacionadas às escolas da Prefeitura de São Paulo nos nove primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2007. De janeiro a setembro de 2008, foram 471 registros contra 225 no mesmo período do ano passado, um salto de 109%. O aumento das reclamações referentes às escolas, tanto pré-escola como unidades de ensino fundamental, puxaram a alta das queixas totais da Secretaria Municipal de Educação, que incluem escolas, creches e qualidade no atendimento. Nos três primeiros trimestres do ano, essas reclamações pularam de 357 para 700 atendimentos na Ouvidoria, um aumento de 96%. A pasta se consolidou como o terceiro órgão no ranking das queixas. As Secretarias de Serviços e de Saúde continuam imbatíveis nos dois primeiros lugares do ranking de reclamações no acumulado do ano, com 3.460 e 3.285 atendimentos, respectivamente. Proporcionalmente, as pastas que mais aumentaram em relação a 2007 são Educação e Gestão, ambas com 96% a mais de registros. As informações são do Jornal da Tarde.