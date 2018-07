Dobradinha de Mandzukic dá vitória confortável ao líder Bayern

Os anfitriões, que garantiram uma grande jogada no meio da semana ao anunciarem a contratação do ex-técnico do Barcelona Pep Guardiola para a próxima temporada, não apresentaram a sua melhor forma, em um jogo dominado na maior parte da partida por apenas um dos times.

Porém, isso foi o bastante para levar o Bayern aos 45 pontos, enquanto o segundo colocado Bayern Leverkusen tem 36, depois de ter vencido o Eintracht Frankfurt por 3 x 1 em uma partida que começou um pouco atrasada porque os fãs lançaram fogos de artifício e sinalizadores.

O atacante croata Mandzukic colocou o Bayern na frente aos 26 minutos do primeiro tempo, com um chute fraco que escorregou das mãos do goleiro do Fuerth, Wolfgang Hesl.

Mandzukic marcou seu 11º gol da temporada, com uma cabeçada, quando saiu na frente do seu marcador, levando a melhor, na cobrança de escanteio de Toni Kroos.

O campeão Borussia Dortmund que está em terceiro, com trinta pontos, viaja para Werder Bremen mais tarde no sábado.

(Reportagem de Karolos Grohmann)