Doce da discórdia

Igor queria muito um pedaço d'O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo, mas sua mulher, não. E eles nem brigaram por isso. Ela comprou um sorvete do outro lado da rua e voltou para aproveitar a tarde com ele. Mas a atendente da doceria entendeu que o problema era maior e resolveu separar o casal: "não podemos deixar que entrem consumindo esse sorvete." Foi aí que Igor percebeu que não queria o tal bolo tanto assim. Deixou o doce pra lá e foi embora. A casa pede desculpas e diz que o caso será levado à discussão interna para melhorar o serviço.