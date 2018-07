Doce de goma de mandioca com capim- santo e cardamomo

1 xícara de leite de coco

Sementes de 2 frutos de pacová socadas

10 folhas de capim-santo

picadas

1 xícara de açúcar

1 xícara de polvilho doce (fécula ou goma seca da mandioca)

1/2 xícara de coco ralado

1 Bata no liquidificador o leite de coco com as sementes de pacová e as folhas de capim-santo até que tudo fique bem triturado. Passe a mistura por um pano e esprema bem para separar os grãos e fiapos e obter um líquido verde.

2 Volte o líquido verde para o liquidificador e adicione o açúcar e o polvilho.

3 Bata até homogeneizar os ingredientes. Espere meia hora e bata de novo.

4 Distribua a mistura por forminhas de empadas de alumínio pequenas ou de cupcakes de silicone - coloque a massa só até a metade da altura da forminha. Não precisa untar nenhuma delas.

5 Cozinhe em uma panela a vapor por cerca de 20 minutos. Ponha um pano entre a panela e a tampa, para absorver a umidade e não molhar o doce.

6 Quando o líquido ficar translúcido e a superfície não grudar nos dedos é porque está pronto.

7 Desenforme os docinhos ainda quentes. Para soltá-los da forma, passe uma faca na lateral e puxe.

8 Passe os docinhos por coco fresco, espere esfriar e sirva. Se preferir, espere esfriar, corte em pedaços e passe por açúcar - eles ficam como balas de goma.

Rende cerca de 30 docinhos