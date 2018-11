Docentes aposentados ganham direito a bônus

O Centro do Professorado Paulista (CPP), que representa docentes aposentados da rede estadual de São Paulo, obteve ontem uma vitória na Justiça para estender o pagamento do bônus por desempenho referente ao ano de 2001 aos servidores inativos associados da entidade. Desde 2002, todos os anos os professores da ativa ganham um bônus de acordo com o desempenho de seus alunos no ano anterior. Para os aposentados, deve ser pago um valor segundo a média estadual. O mandado de segurança coletivo deve beneficiar cerca de 55 mil aposentados.