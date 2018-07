Docentes criticam segundo dia da Unicamp

A segunda fase do vestibular da Unicamp conta com cinco provas. A cada dia, os estudantes devem responder 24 questões dissertativas. Nesta segunda, mais de 13 mil fizeram os exames de inglês, ciências humanas e artes. A taxa de abstenção foi de 13,4%. Dos 15.352 candidatos convocados, 2.056 não compareceram. A abstenção do primeiro dia, que teve questões de língua portuguesa, literatura e matemática, foi de 12,2%. Nesta terça-feira, a prova aplicada será a de ciências da natureza. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo