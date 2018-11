Docentes da PUC-SP acusam reitoria e mantenedora de 'crime trabalhista' A Associação dos Professores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (Apropuc) afirmou ontem, em nota, que a reitoria e a mantenedora da universidade estão cometendo um "crime trabalhista". Segundo a Apropuc, a Fundação São Paulo, mantenedora da PUC-SP, e a reitoria publicam nesta semana um termo de acordo para "quitação total do passivo e a liquidação da pendência que envolve o não pagamento do reajustes de 2005", que traz a proposta de pagamento de 60% da dívida mais 1% de reajuste no salário. Segundo a nota, essa proposta foi rejeitada pelos docentes. A polêmica vem desde 2005, quando não houve pagamento do reajuste salarial de 7,66%. Procurada, a PUC-SP não quis se manifestar sobre o assunto.