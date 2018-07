Docentes de SP fazem prova no domingo Mais de 260 mil pessoas se inscreveram para o concurso público que selecionará 10 mil professores dos ensino fundamental e médio e da educação especial para a rede estadual de São Paulo. As provas serão aplicadas no domingo, pela manhã e à tarde, dependendo da disciplina. Os locais e horários das provas podem ser consultados no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).