Docentes de SP pedem paralisação Professores da rede estadual de São Paulo convocaram ontem uma paralisação de 24 horas. Segundo o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), a suspensão das atividades foi proposta para que docentes de todo o Estado participassem de uma assembleia-geral na capital, ontem à tarde. A Secretaria Estadual de Educação informou que as aulas ocorreram normalmente na rede. / ESTADÃO.EDU